Без интернета: несколько рейсов задержали в аэропорту Челябинск из-за технических проблем

В Челябинске из-за сбой с доступом к сети интернет задержали несколько рейсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы начались рано утром сегодня, 17 декабря. Обвалился основной интернет-сервер аэропорта Челябинск.

Как рассказали в пресс-службе авиапредприятия, запасной интернет-канал подключить не удалось, и сотрудникам аэропорта пришлось вручную вбивать в программу необходимые данные пассажиров.

По словам очевидцев, в новом терминале аэропорта образовались огромные очереди, возникла неразбериха. В итоге, часть рейсов пришлось задержать.

По данным авиапредприятия, задержался вылет семи рейсов. Максимальное время задержки составило 55 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.12.19

На железнодорожном вокзале Челябинска произошла утечка топлива для реактивных двигателей. / На Южном Урале продолжают фиксировать новые случаи бешенства. / Фигурант дела экс-мэра Челябинска сдал депутатский мандат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»