Полиция Миасса вскрыла склад бутлегеров с товаром на 3 миллиона рублей

Трех южноуральцев поймали с 18 тысяч бутылок паленого алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции Миасса остановили автомобиль «УАЗ Патриот» с автоприцепом, в котором обнаружили 2 тысячи бутылок алкоголя емкостью 0,5 литра. В салоне машины находились ранее не судимые жители Златоуста, 34 и 38 лет, которые приобрели и перевозили немаркированный алкоголь в целях дальнейшего сбыта.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был найден склад, расположенный в южной части города, принадлежащий 43-летнему местному жителю, на котором златоустовцы приобрели товар для дальнейшей реализации. На складе хранились 16 тысяч бутылок емкостью 0,5 литра немаркированной алкогольной продукции, стоимость которой составляет свыше 3,3 миллиона рублей. Алкоголь был изъят полицейскими.

Следственным отделом ОМВД России по Миассу в отношении троих задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Максимальная санкция статьи – лишение свободы сроком до шести лет.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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