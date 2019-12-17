Без первого зама, зато с урбанистом: в Челябинске утвердили новую структуру мэрии

В Челябинске утвердили новую структуру городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская Дума утвердила предложенную главой города Натальей Котовой и разработанную в недрах мэрии новую структуру администрации муниципалитета.

Согласно документу, у главы города не будет больше первого заместителя. Простых заместителей останется восемь. Это вице-мэр по социальному развитию (в качестве дополнительной нагрузки он будет курировать образование и здравоохранение), руководитель аппарата администрации, замглавы по дорожному хозяйству (без курирования вопросов благоустройства, в его ведении останутся только дороги и транспорт), вице-мэр по городскому хозяйству, замглавы по экономике, вице-мэр по правовым и имущественным вопросам, замглавы по строительству (будет курировать капитальное строительство).

В структуре впервые появится вице-мэр по городской среде. В его ведении окажутся новые управления по развитию и благоустройству городской среды, а также по архитектурно-строительному проектированию. «Последние годы Челябинск подвергался критике именно за городскую среду. Поэтому мы пришли к выводу, что введение должности зама по городской среде будет решать вопрос комплексного развития города, объединит под одним управлением вопросы благоустройства, внешнего облика города, рекламы. Внутри этих структур должны быть выработаны единые подходы во всем, что касается улиц, набережных, скверов, парков, пешеходных зон. Все они должны содержаться по единым требованиям, которые будут формироваться на базе заместителя по городской среде в рамках межведомственного взаимодействия с другими замами и главами районов», – прокомментировала Наталья Котова появление новой должности.

Кроме того, вопросы финансов будет теперь контролировать непосредственно глава города.

Отметим, что прежняя структура администрации сохранялась на протяжении 14 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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