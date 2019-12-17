Челябинцы решат, нужен ли пешеходный переход у «Орленка»

У челябинского «Орленка» могут восстановить пешеходный переход, уничтоженный во время «дорожной революции».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с развитием сквера «Алое поле» и увеличением пешеходного трафика, а также по многочисленным просьбам горожан, рассматривается вопрос возвращения пешеходного перехода напротив памятника «Орленку». Нужна ли «зебра» через проспект Ленина или имеющаяся схема организации движения оптимальна – предстоит решить челябинцам при помощи портала «Активный житель 74».

Несколько лет назад был ликвидирован один из пешеходных переходов на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной. Сейчас движение пешеходов происходит только с трех сторон перекрестка. Администрацией Центрального района совместно с управлением дорожного хозяйства и ГИБДД рассматривается вопрос возвращения пешеходного перехода на прежнее место.

«Да, появление перехода приведет к задержке автомобильного трафика в целом на 7-10 секунд, но приоритет мы должны отдавать пешеходам. «Алое поле» развивается, существенно увеличилось количество челябинцев, которые приходят, именно приходят сюда отдыхать. Кроме того, в администрацию района постоянно поступают обращения с просьбой вернуть пешеходный переход, поэтому считаю, что вопрос нужно решать, переход здесь действительно нужен», – отмечает глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Голосование продлится до 30 декабря включительно. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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