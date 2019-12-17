Южноуральца, зарезавшего в пьяном угаре пятерых, требуют отправить в психушку

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело об убийстве пятерых жителей Нязепетровска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило постановление о направлении в суд уголовного дела для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя Нязепетровского района, жестоко расправившегося над пятерыми земляками, включая четырехлетнего ребенка.

Напомним, трагедия произошла 4 мая нынешнего года в доме по улице Паромская в Нязепетровске. Мужчина распивал спиртные напитки с хозяевами и их знакомыми. При этом среди гостей была женщина, пришедшая с четырехлетним сыном и годовалой дочерью.

«В ходе совместного распития спиртного на фоне развившегося временного психического расстройства в период запоя, мужчина без какого-либо мотива нанес поочередно каждому из потерпевших множественные удары ножом в различные части тела», – рассказали в прокуратуре. От полученных ран мужчины 31 и 34 лет, женщины 26 и 31 года и 4-летний мальчик скончались. Годовалая девочка во время жуткой расправы спала в коляске во дворе дома.

Заключением экспертизы установлено, что мужчина нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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