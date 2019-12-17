В мэрию Златоуста наведались силовики

В администрации Златоуста проходят обыски.

Как передает корреспондент РИА День», в мэрии Златоуста проводят оперативные мероприятия сотрудники ОБЭП и регионального следственного управления СКР. Обыски и выемка документов проходят в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой.

В мэрии заявили, что оказывают силовикам всю необходимую помощь.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в октябре 2019 года по материалам прокурорской проверки. В ходе нее было установлено, что выполнение работ по реконструкции лыжного стадиона со строительством биатлонного комплекса поручено администрацией Златоуста «непрофессиональному» заказчику – муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1», основной целью деятельности которого является подготовка спортсменов, а не строительство крупных, социально значимых объектов.

При этом руководители спортшколы без проведения торгов заключили муниципальный контракт на выполнение строительных работ с ООО «Стройснаб» и подписали дополнительные соглашения к нему, существенно изменяющие условия выполнения обязательств и предусматривавшие незаконное перечисление аванса на счет подрядной организации.

Между тем, недобросовестным подрядчиком суммы поступивших авансовых платежей в размере более 27 миллионов рублей не использовались, что обусловило принятие заказчиком 30 июня 2016 года решения об отказе от исполнения муниципального контракта.

После возбуждения уголовного дела тогда уже бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин и министр спорта Челябинской области обвинили друг друга в затягивании сроков реконструкции стадиона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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