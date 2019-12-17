В Челябинске в тройном ДТП погибла женщина, пострадал маленький ребенок

В Челябинске в ДТП с участием такси погибла женщина и пострадал маленький ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня на улице Новомеханическая. Очевидцы рассказали о ДТП в социальных сетях.

По словам горожан, женщина за рулем автомобиля Toyota Vitz попыталась выбраться из скопившейся пробки. В момент разворота в машину врезалась ехавшая на большой скорости по встречной полосе легковушка Hyundai. От удара «японку» отбросило на легковой автомобиль с символикой одного из агрегаторов такси.

В итоге автоледи скончалась на месте ДТП. Находившуюся в этот момент в ее машине девочку дошкольного возраста, по информации городского управления здравоохранения, госпитализировали в больницу с переломами и черепно-мозговой травой. Кроме того, пострадал водить еще одной машины, его также госпитализировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.12.19

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