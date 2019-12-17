В Челябинске произошла массовая драка мигрантов. Некоторых увезли в больницу

В Челябинске полиция разбирается в обстоятельствах массовой драки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 16 декабря рядом с домом №13 по улице Марченко в Ленинском районе Челябинска. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях, приложив видео разборок.

По словам горожан, в драке участвовали «люди нерусской национальности». При этом один из челябинцев видел, как участвовавший в потасовке молодой человек упал и начал биться в конвульсиях.

В полиции подтвердили факт происшествия. По данным правоохранителей, после драки двое ее участников обратились в больницу. Сейчас по факту потасовки проводится доследственная проверка. Устанавливаются подробности и участники инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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