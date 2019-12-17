Челябинский метеорит попытался «сбежать» из музея

В Музее истории Южного Урала заявили о самопроизвольном поднятии купола над челябинским метеоритом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 14 декабря, в 15:30. Об этом сообщила смотритель Музея истории Южного Урала, работавшая на экспозиции в Зале природы и древней истории, где выставлен челябинский метеорит.

О произошедшем на своей странице в социальных сетях рассказал пресс-секретарь музея Айвар Валеев. «Обычно поднять купол над метеоритом – это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся, – написал он в посте, проиллюстрировав запись сканом составленного сотрудниками учреждения акта. – Мы смеемся: брат челябинского метеорита (много писали о нем в ноябре) передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и – выдохнул. Смех смехом, а наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор. Эта мистика без тайн случилась в прошлую субботу, а накануне в музей приходила очередная группа поклонников метеорита. В этот раз спокойные. А вот летом я наблюдал натуральные танцы вокруг него и какие-то моления, чуть купол не облизывали».

Согласно составленному акту, купол над метеоритом поднялся в 15:30. Опускать его пришлось с помощью пульта дистанционного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.12.19

В полпредстве рассказали, как силовики спускают уголовные дела о коррупции на тормозах. / В Челябинске произошла массовая драка мигрантов. Некоторых увезли в больницу. / «Нам самим не нравится эта история»: Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»