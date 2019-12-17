Силовики проверят информацию о раскиданном по Карталам ядовитом грунте

Экологическим скандалом в Челябинской области занялось Уральское следственное управление на транспорте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, в Челябинской области проводится доследственная проверка по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

«По предварительным данным, в октябре-ноябре 2019 года сотрудники одной из коммерческих организаций, во исполнение договора с ОАО «Российские железные дороги» на оказание услуг по ликвидации битумной ямы станции Карталы, организовали вывоз загрязненного битумом грунта и его складирование в неотведенных для этого местах, расположенных на территории города Карталы Челябинской области», – уточнили в силовом ведомстве.

Напомним, ранее южноуральцы пожаловались главе региона, рассказав, что подрядная организация просто раскидала пропитанный химикатами грунт в разных частях города.

В настоящее время следственными органами опрошены сотрудники коммерческой организации, водители грузовиков, осуществлявших транспортировку грунта, следователем с участием представителей Роспотребнадзора произведены осмотры мест происшествий, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.12.19

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