Экоактивисты выпустили «челябинские» снежные шары. Черные

Челябинские экоактивисты запустили новогоднюю акцию, окрасив ее в цвета челябинского снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экологи-общественники запустили благотворительную акцию «Шар надежды», выпустив в продажу специальные снежные шары с надписью «Челябинск» на основании. В отличии от традиционных сувениров, «снег» в шаре черного цвета.

Экоактивисты надеются таким способом еще раз привлечь внимания как простых людей, так и чиновников к проблемам экологического неблагополучия в Челябинске.

Инициатором проекта стал известный общественник Дмитрий Закарлюкин. «В нашем городе уже три года работает независимая система мониторинга воздуха aircms.online. Она показывает, когда в городе происходят выбросы. В отличие от официальных государственных систем она работает и ночью, и в выходные. С помощью системы было собрано множество заявок, которые передавались в контролирующие органы, благодаря чему количество выбросов было снижено, – напомнили организаторы проекта. – Мы запускаем продажу новогодних сувениров. Часть денег с них пойдет на покупку и установку датчиков. Сейчас датчиков в независимой системе мониторинга 50. А нужно 700. Покупая новогодний сувенир, вы вкладываетесь в улучшение качества воздуха в Челябинске».

Цена за один шар варьируется от 1500 до 2000 рублей. Кроме того, можно принять участие в акции «Шар президенту России», внеся благотворительный взнос на сайте проекта.

К слову, «главный эколог России» – глава Минприроды Дмитрий Кобылкин такой сувенир уже получил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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