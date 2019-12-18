Расчленитель с ЧТЗ 13 лет проведет за решеткой

Суд вынес обвинительный приговор челябинцу, расчленившему собутыльницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска, 16 декабря был оглашен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что в начале августа 2018 года ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома, расположенном в Тракторозаводском районе областного центра, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, жестоко избил малознакомую ему женщину. Во время избиения челябинка ударилась головой о стену. От полученной травмы головы она скончалась на месте происшествия. Далее, чтобы скрыть следы преступления, южноуралец расчленил труп, упаковал фрагменты тела в полиэтиленовые пакеты и выбросил их в мусорные контейнеры.

В ходе судебного разбирательства челябинец так и не признал своей вины, заявляя, что к причинению телесных повреждений женщине, от которых она скончалась, не причастен.

Суд, исследовав обстоятельства дела, разрешая вопрос назначения наказания, учел, что подсудимым совершено оконченное умышленное преступление против жизни и здоровья человека, которое относится к категории особо тяжких преступлений. Оценив данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, ввиду наличия отягчающего наказание обстоятельства (особо опасный рецидив преступлений), несмотря на ряд смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, оказание помощи в расследовании преступления, состояние здоровья, наличие несовершеннолетнего ребенка), суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком в 13 лет 6 месяцев с ограничением свободы сроком в 2 года с отбыванием первых 3 лет основного наказания в виде лишения свободы в тюрьме, а остальной части срока − в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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