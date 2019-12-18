Челябинскому садоводу, стрелявшему в председателя СНТ, грозит принудительное лечение

Прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на убийство председателя СНТ в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска утвердило постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении пенсионера, обвиняемого в незаконном изготовлении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также покушении на убийство.

У пожилого челябинца сложились весьма неприязненные отношения с председателем СНТ, членом которого он сам являлся. В конце концов, мужчина решил расправиться с оппонентом. Для этого он переделал хранившееся у него двуствольное длинноствольное ружье в самодельный двуствольный обрез, пригодный к стрельбе патронами 20 калибра, а 28 августа 2019 года пришел в СНТ, где с близкого расстояния выстрелил в председателя.

«Довести задуманное до конца не смог, поскольку потерпевший оказал активное сопротивление, после чего был доставлен в стационарное лечебное учреждение, где ему своевременно оказана неотложная и квалифицированная медицинская помощь», – рассказали в прокуратуре.

В ходе предварительного расследования в отношении стрелка была проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно которой пенсионер признан невменяемым.

Для применения принудительной меры медицинского характера уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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