Уральцам предлагают сэкономить на новогоднем застолье

Жителям Верхнего Уфалея предлагают сэкономить на новогоднем застолье: вместо традиционного салата «Оливье» приготовить «Селедку под шубой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Оливье» в Уфалей «завезли» молодые специалисты, приехавшие в город из разных концов страны в начале 60-х. Сам город жил тогда бедно, и позволит себе даже обычную колбасу могли лишь единицы. «Колбасу тогда продавали в единственном магазине в центре. Поскольку мы с девчонками не только работали на заводе, но и преподавали в техникуме, то могли себе позволить немного деликатесов к праздникам, – вспоминает Алла Деревянченко, приехавшая в Уфалей из Донбасса. – Все торжества проходили у нас в общежитии. Обязательно готовили «Оливье». К нам в гости приходили и местные, им наша стряпня нравилась». Постепенно – к концу 60-х – салат начали готовить и коренные уфалейцы.

С начала 70-х годов «Оливье» стал неотъемлемым атрибутом праздничных застолий и до сих пор остается в городе одним из самых любимых.

Накануне новогодних праздников отдел экономического анализа и развития администрации Верхнеуфалейского городского округа посчитал, «в какую сумму уфалейской семье обойдутся 12 порций (100 г на одну порцию) салата «Оливье». Для расчета использовался традиционный рецепт салата, который включает консервированные огурцы, горох, картофель, морковь, куриные яйца, вареную колбасу, майонез, а также репчатый лук. Это блюдо обойдется приблизительно в 583 рубля.

По данным проведенного мониторинга, подорожали почти все ингредиенты. Цена репчатого лука за год выросла на 13%, картофеля – на 14%, свеклы столовой – на 9%, колбасы – на 1%, горошек подорожал на 7%, консервированные огурцы подорожали на 6%. Наоборот, десяток яиц подешевел на 14%, морковь свежая – на 0,7%.

Дешевле будет приготовить «Селедку под шубой». Чтобы сделать 12 порций салата, в который входят соленая сельдь, столовая свекла, морковь, яйца, репчатый лук и майонез, понадобится 235 рублей», – сообщили в мэрии.

Горожане восприняли совет без особой благодарности: «Пусть администрация занимается проблемам города – у нас ночью фонари не горят даже площади под окнами мэрии, – говорят уфалейцы. – А с новогодним столом мы разберемся как-нибудь сами».

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

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