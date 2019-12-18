Экс-фирма депутата Челябинской гордумы попала под уголовное дело

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о покушении на хищение бюджетных средств при ремонте челябинского стадиона «Центральный».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска провело проверку по публикациям СМИ о ненадлежащей замене покрытия футбольного поля на стадионе «Центральный» в Челябинске.

Установлено, что в рамках исполнения муниципального контракта ООО «Русэнергострой» выполняло работы по капитальному ремонту футбольного поля с искусственным покрытием. Согласно техническому заданию к контракту, были предусмотрены определенные характеристики покрытия футбольного поля, между тем исполнителем закуплено и поставлено покрытие футбольного поля, которое не соответствовало условиям контракта и технического задания.

Для оплаты стоимости искусственного покрытия ООО «Русэнергостой» выставлен акт, содержащий недостоверные сведения о поставке футбольного поля в соответствии с условиями контракта.

Однако факт поставки футбольного поля с искусственным покрытием не соответствующим условиям контракта и предоставления документов с ложными сведениями был выявлен при проверке полученных материалов сотрудниками МБУ «Стадион «Центральный».

«Своими преступными действиями коммерческая организация покушалась на хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 1 миллиона рублей», – пришли к выводу в прокуратуре.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

По результатам проверки в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Центральный» СУ УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре района.

Интересно, что до ноября нынешнего года фирма принадлежала структурам депутата Челябинской городской Думы Ивана Клушина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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