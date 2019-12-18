За год на Южном Урале произошло 10 пожаров в больницах

В МЧС обеспокоены продолжающимися пожарами в медицинских учреждениях Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в здании еманжелинской городской больницы №1. Этот пожар стал уже десятым в Челябинской области на объектах здравоохранения в 2019 году.

Как обычно, все произошло ночью. В 04:10 на пульт 39-й пожарно-спасательной части прошел сигнал о том, что на территории главного корпуса сработала пожарная сигнализация. Огнеборцы максимально оперативно прибыли на место. В ходе разведки они обнаружили возгорание в помещении пищеблока. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования (холодильника).

Стоит отметить, что сотрудники государственного пожарного надзора ранее уже неоднократно проводили плановые и внеплановые проверки противопожарного состояния данного учреждения. Выявлены многочисленные нарушения. Причем ранее выданные предписания с требованиями по устранению недостатков не выполнялись. Еще один тревожный звонок прозвучал 20 октября 2019 года. Сотрудники МЧС приняли участие в качестве специалистов в проведении прокуратурой Еманжелинска проверки городской больницы №1. И вновь без нарушений не обошлось. В отношении должностных лиц возбуждены административные дела, но как показал сегодняшний случай, ситуация не спешит меняться в лучшую сторону...

Необходимо добавить, что данная ситуация в нашем регионе не единична:

20 января, пожар в помещении медицинского центра «Наркология» в Челябинске. Причина – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

20 апреля, пожар в помещении лаборатории хирургического корпуса «Областной клинической больницы №2» в Челябинске. Причина – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

22 апреля, пожар в мусоропроводе стационара «Областной клинической больницы №3» в Челябинске. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц;

1 мая, пожар в служебном помещении поликлиники «Саткинской центральной районной больницы». Причина – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

10 мая, пожар в помещении 3 корпуса «Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера». Причина – неосторожное обращение с огнем;

25 мая, пожар на кровле здания частной клиники ООО «Канон» в Челябинске. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ;

18 июля, пожар в подсобном помещении «Областной психоневрологической больницы №5» в Магнитогорске. Причина – неосторожное обращение с огнем. В ходе проверки установлено, что персонал при срабатывании сигнализации предпочитал отключать ее вопреки требованиям инструкции. И сообщил о пожаре только при непосредственном обнаружении задымления;

7 августа, пожар в помещении стола справок хирургического отделения «Городской больницы №2» в Магнитогорске. Причина – аварийный режим работы осветительного прибора. В ходе проверки установлено, что помещение в нарушение всех требований фактически применялось как склад печатной продукции;

20 сентября, пожар в кабинете заведующего отделением «Городской больницы» в Златоусте. Причина – аварийный режим работы осветительного прибора;

17 декабря, пожар в «Городской больнице №1» в Еманжелинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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