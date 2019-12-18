Сфотографироваться с огоньком: годовщину взрыва в Магнитогорске собираются отметить селфи-флэшмобом

Годовщину трагедии в Магнитогорске предложили отметить селфи-флэшмобом.

Как сообщили РИА «Новый День» в информационном центре «Благо74», пользователям социальных сетей предложили сделать селфи в память прошлогодней трагедии в Магнитогорске.

Напомним, 31 декабря исполнится год с момента трагедии в Магнитогорске, когда обрушился подъезд жилого дома. Тогда под завалами погибли 39 человек, десятки человек получили травмы.

«В ту ночь и в последующие дни, когда велись спасательные работы, десятки людей стояли на улице, несмотря на мороз, и всей душой сочувствовали трагедии. Люди, потерявшие в ту страшную ночь дом, тоже много дней не могли согреться. Все, кто общался с ними, чаще всего слышали фразу «не хватает тепла», – напоминают в информационном центре. – По задумке организатора, все сочувствующие трагедии могут виртуально поделиться своим теплом. Предлагаем вам зажечь огонь (свечу, камин, печь) и придумать «теплый ритуал»: включить музыку, положить рядом игрушку, нарисовать рисунок и т.п., сфотографироваться с огоньком и выложить снимок на своей странице в соцсетях с хэштегом #мыстобоймагнитогорск».

В память о погибших и в поддержку пострадавших и потерявших близких, флешмоб запускает в социальных сетях и через СМИ, ветеран боевых действий Владимир Саломатин.

«А мы вместе с информационным центром «Благо74» будем отслеживать продвижение флешмоба. Пусть об этом узнают родственники погибших и все магнитогорцы, кто мерз тогда на месте трагедии. И пусть наш флешмоб немного согреет их», – говорят организаторы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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