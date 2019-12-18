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Среда, 18 декабря 2019, 17:00 мск

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Зампрокурора Челябинской области назначен сибиряк

Заместителем прокурора Челябинской области назначен выходец из Кемеровской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, генеральный прокурор Российской Федерации назначил на должность заместителя прокурора Челябинской области старшего советника юстиции Вячеслава Тиунова.

Вячеслав Тиунов родился в 1972 году в пгт Яшкино Яшкинского района Кемеровской области.

В 1998 году окончил Кемеровский государственный университет.

Более 25 лет проходил службу в прокуратуре Кемеровской области, в том числе, следователем прокуратуры Яшкинского района, прокурором Крапивинского района, прокурором Ленинского района г. Кемерово.

С 2015 года состоял в должности прокурора Заводского района г. Кемерово.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Кемеровской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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