Ученые обнаружили останки последних гигантов, живших миллионы лет назад

Ученые обнаружили останки одного из последних огромных динозавров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находка была сделана на юге Аргентины недалеко от города Эль-Калафате. В этом районе в 1980 году геолог Франсиско Нулло обнаружил на склоне холма Эстансия Альта Виста гигантские кости и сообщил об этом известному палеонтолог Хосе Бонапарту, который через год откопал в указанном месте большой шейный позвонок. Однако на этом исследования пришлось прекратить.

Их возобновили только в текущем году. На площади около 2 тысяч квадратных метров обнаружили шесть концентраций костей. Анализ показал, что останки принадлежат зауроподам еще не описанных видов. Жили они примерно 70 – 75 млн лет назад.

Отчет об исследованиях с описанием новых видов ученые представили в текущем месяце. Один из них назвали «Nullotitan Glaciaris». Найденные останки указывают на то, что животное достигало 25 метров, передвигалось на четырех лапах и было травоядным.

«Нуллотитан был одним из последних великих динозавров, последних гигантов, которые жили на Земле», – цитирует Reuters участника исследований, ведущего палеонтолога Фернандо Новаса.

Второй вид получил название Isasicursor santacrucensis. Эти животные были меньше гигантских соседей – около 4 метров в длину, тоже питались травой и могли похвастаться высокой скоростью передвижения.

Тот факт, что ученые нашли на определенной территории множество костей зауроподов одного виде, но разного возраста, смешанных вместе, позволил сделать вывод, что представители обоих видов жили группами – это позволяло им защищаться от хищников.

Москва, Игорь Юров

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