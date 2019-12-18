На Южный Урал обрушатся снег и метели

В Челябинскую область идут сильные снегопады и метели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конец недели ознаменуется на Южном Урале сильными осадками в виде снега и метелями.

В четверг, 19 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, местами до умеренного. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, при прояснении – до 17 градусов ниже нуля. Днем – 3-8 ниже нулевой отметки, в низинах – до -13 градусов по Цельсию.

В пятницу и субботу снегопад усилится, также прогнозируются метели. Температура в ночь на пятницу -6, -11 градусов, днем – 1-6 градусов ниже нуля. В субботу ночью похолодает до -11, -17 градусов, днем ожидается 7-12 градусов ниже нуля.

В Челябинске в ночь на четверг ожидается небольшой снег, днем – преимущественно без осадков. Температура -10, -12 ночью и -5, -7 днем.

В пятницу и субботу в течение суток синоптики обещают сильный снег, в субботу – с метелью. Температура в ночь на пятницу -9, -11, днем – 2-4 градуса ниже нуля. В субботу ночью столбик термометра опустится к отметкам -14, -16 градусов, днем ожидается 9-11 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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