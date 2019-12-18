Из челябинской «скорой» бегут медики

В Челябинске растет дефицит медиков скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год на Челябинскую станцию скорой медицинской помощи пришли работать более 120 новых работников. При этом уволились по разным причинам 130 медиков. Об этом сообщило руководство учреждения во время встречи министра здравоохранения региона Юрий Семенова с сотрудниками «скорой».

При этом 17 специалистов уехали из Челябинска в область, потому что там льготы, жилье и подъемные. В областном же центре заработная плата фельдшера-новичка 39 тысяч рублей за 1,5 ставки.

При этом сотрудники «скорой» считают, что зарплаты у них невысоки. При том, что работать иногда приходится сутки через сутки. Добавляют негатива, по словам медиков, и публикации СМИ, освещающие не самые лучшие поступки сотрудников «скорой». Да и рассказы «бывалых» фельдшеров иногда настолько впечатляют молодежь, что министр специально попросил не отпугивать молодых специалистов «страшилками» о работе на «скорой».

В последние же годы обострилась еще одна проблема – все чаще неадекватные пациенты нападают на медиков. Причем, по рассказам столкнувшихся с разъяренными горожанами фельдшеров, зачастую ситуации критичны. Так, на одного из фельдшеров пациент набросился с топором. «Были бы в бригаде девчонки, зарубил бы», – уверен встретивший «теплый» прием медик.

Чтобы обезопасить от подобных встреч, в региональном минздраве обещают установить на гаджетах тревожные кнопки, чтобы при малейшей тревоге к месту вызова выезжали бойцы Росгвардии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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