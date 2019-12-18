Генпрокуратура РФ заступилась за тех, кто отравляет челябинский воздух

В борьбу за чистый воздух Челябинска вмешалась Генпрокуратура. И встала на сторону загрязнителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном Урале завершилась проверка, начатая по инициативе генерального прокурора РФ Юрия Чайки после обращения миасского предпринимателя Олега Сиротина. Однако посланцы ведомства проверили не только жалобы владельца курортов, но и промышленников.

И пришла к выводу, что в Челябинске налажен излишний контроль за предприятиями, ведомства дублируют работу друг друга, а прокуратура проявляет излишнее рвение, пытаясь разобраться, кто в очередной раз испортил воздух.

Комиссия генпрокуратуры признала порочной практику, когда ведомства выступают против нарушителей единым фронтом и на проверку выходят не только министерство экологии или Росприроднадзор, но и прокуратура, пишет Znak.com, цитируя источник, знакомый с результатами проверки: «Якобы функция прокуратуры – пинать экологов, которые должны проверять нарушителей, а не проверять предприятия самим. Но в Генпрокуратуре не учли особенность региона и нашей ситуации. Годами такие проверки были беззубыми, и предприятия привыкли, что экологи – это никто, на них можно надавить, их можно игнорировать, запугать. Два года назад, когда Росприроднадзор начал брать под контроль заводы, ведомства с большим трудом, но все же договорились выходить на проверки согласованно».

Напомним, еще несколько лет назад представители контролирующих ведомств неделями не могли попасть на предприятие, в результате проверку удавалось провести через месяц, а то и два после выброса. На некоторые объекты проверяющие могли попасть только при силовой поддержке спецслужб. Теперь, когда ведомствам хоть как-то удалось договориться, а причину ядовитого смога начинают искать хотя бы на следующий день, а не через месяц, генпрокуратура пеняет контролирующим органам на то, что после объявления НМУ инициируются проверки.

«Получается, все, что было сделано, поставлено под сомнение, – отмечают в правительстве области. – Как теперь проверять нарушителей и не бояться, что тебя самого сделают виноватым?»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.12.19

Из челябинской «скорой» бегут медики. / На Южный Урал обрушатся снег и метели. / Ученые обнаружили останки последних гигантов, живших миллионы лет назад. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»