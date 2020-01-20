Смена генпрокурора может аукнуться Челябинской области

Отставка генпрокурора Юрии Чайки закрутила интригу на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перестановки в руководстве федеральных силовых структур может довольно существенно отразиться на общественно-политической и экономической жизни Южного Урала. Как и грядущее назначение на эту должность Игоря Краснова, занимающего пока пост заместителя председателя СКР.

Напомним, именно генеральная прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В свою очередь, среди уголовных дел, которыми занимался Игорь Краснов, находится дело депутата Госдумы Вадима Белоусова, младшего бизнес-партнера другого южноуральского губернатора – Михаила Юревича. При этом несколько дней назад Краснов сообщил, что расследование дела «Белоусова-Юревича», обвиняемых в получении многомиллиардных взяток, завершено.

Что касается уголовного дела в отношении Бориса Дубровского, о нем мало что известно – лишь то, что речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями.

Интересно, что имя Дубровского часто всплывает в связке с именем сына теперь уже бывшего генпрокурора Артема Чайки. Так, у последнего оказались весьма сложные отношения с южноуральским бизнесменом Сергеем Вильшенко. При этом ряд источников считают, что Вильшенко представляет бизнес-интересы Бориса Дубровского.

Интересы Вильшенко и Артема Чайки столкнулись в 2014 году, когда сын генпрокурора купил у южноуральца НК «Бердяуш», занятую производством щебня и поставлявшую его РЖД. Аудит, проведенный по заданию нового собственника, показал растрату в 140 миллионов рублей. По делу о растрате суд приговорил топ-менеджмент компании к различным срокам заключения. При этом в течение некоторого времени руководила НК «Бердяуш» Екатерина Краснихина, тесно связанная с Сергеем Вильшенко. Краснихина и Вильшенко контролировали такие компании, как ЗАО «Южуралавтобан» и «Южуралмост», фактически монополизировавшие дорожную отрасль в Челябинской области в период правления Бориса Дубровского.

О связях Краснихиной и Дубровского говорит ее присутствие среди учредителей ООО «Центр коммунального сервиса», регионального оператора по обращению твердых коммунальных отходов в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах. Ранее эта компания принадлежала семье Бориса Дубровского. Известно, что «мусорный» рынок – еще одна сфера интересов Артема Чайки.

Что будет с уголовным делом Бориса Дубровского после того, как кресло генпрокурора перестал занимать отец его бизнес-конкурента, остается только гадать.

Еще одно направление, вызывающее вопросы после смены генпрокурора, – экологическое. Дело в том, что после недавней проверки именно генпрокуратура настоятельно рекомендовала надзорным органам в регионе поменьше «раздражать» промышленников проверками, связанными с соблюдением экологического законодательства. Это поставило под угрозу развернутые «надзорниками» (в том числе и природоохранной прокуратурой) действия по «принуждению» бизнеса к экологической сознательности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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