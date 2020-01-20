российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 января 2020, 17:10 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Смена генпрокурора может аукнуться Челябинской области

Отставка генпрокурора Юрии Чайки закрутила интригу на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перестановки в руководстве федеральных силовых структур может довольно существенно отразиться на общественно-политической и экономической жизни Южного Урала. Как и грядущее назначение на эту должность Игоря Краснова, занимающего пока пост заместителя председателя СКР.

Напомним, именно генеральная прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В свою очередь, среди уголовных дел, которыми занимался Игорь Краснов, находится дело депутата Госдумы Вадима Белоусова, младшего бизнес-партнера другого южноуральского губернатора – Михаила Юревича. При этом несколько дней назад Краснов сообщил, что расследование дела «Белоусова-Юревича», обвиняемых в получении многомиллиардных взяток, завершено.

Что касается уголовного дела в отношении Бориса Дубровского, о нем мало что известно – лишь то, что речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями.

Интересно, что имя Дубровского часто всплывает в связке с именем сына теперь уже бывшего генпрокурора Артема Чайки. Так, у последнего оказались весьма сложные отношения с южноуральским бизнесменом Сергеем Вильшенко. При этом ряд источников считают, что Вильшенко представляет бизнес-интересы Бориса Дубровского.

Интересы Вильшенко и Артема Чайки столкнулись в 2014 году, когда сын генпрокурора купил у южноуральца НК «Бердяуш», занятую производством щебня и поставлявшую его РЖД. Аудит, проведенный по заданию нового собственника, показал растрату в 140 миллионов рублей. По делу о растрате суд приговорил топ-менеджмент компании к различным срокам заключения. При этом в течение некоторого времени руководила НК «Бердяуш» Екатерина Краснихина, тесно связанная с Сергеем Вильшенко. Краснихина и Вильшенко контролировали такие компании, как ЗАО «Южуралавтобан» и «Южуралмост», фактически монополизировавшие дорожную отрасль в Челябинской области в период правления Бориса Дубровского.

О связях Краснихиной и Дубровского говорит ее присутствие среди учредителей ООО «Центр коммунального сервиса», регионального оператора по обращению твердых коммунальных отходов в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах. Ранее эта компания принадлежала семье Бориса Дубровского. Известно, что «мусорный» рынок – еще одна сфера интересов Артема Чайки.

Что будет с уголовным делом Бориса Дубровского после того, как кресло генпрокурора перестал занимать отец его бизнес-конкурента, остается только гадать.

Еще одно направление, вызывающее вопросы после смены генпрокурора, – экологическое. Дело в том, что после недавней проверки именно генпрокуратура настоятельно рекомендовала надзорным органам в регионе поменьше «раздражать» промышленников проверками, связанными с соблюдением экологического законодательства. Это поставило под угрозу развернутые «надзорниками» (в том числе и природоохранной прокуратурой) действия по «принуждению» бизнеса к экологической сознательности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.20

Тысяча южноуральцев получили алкогольное отравление в 2019 году. / Совет Федерации реформирует свой банковский совет: сенатор Журавлев сядет в кресло Турчака. / Голосование по поправкам Путина в Конституцию объявили необязательным: готовится специальный закон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Москве вынесли приговор одному из фигурантов скандала вокруг «Южуралавтобана»

Госдума отдала уральского депутата Генпрокуратуре

Генпрокуратура РФ заступилась за тех, кто отравляет челябинский воздух

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Политика, Россия,