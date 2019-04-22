В Москве вынесли приговор одному из фигурантов скандала вокруг «Южуралавтобана»

Чертановский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу НК «Бердяуш», связанному с делом депутата Госдумы от Челябинской области Вадима Белоусова: все топ-менеджеры компании сели, а бывший владелец – сын экс-начальника отдела ФСБ в Златоусте скрылся за границей.

Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году НК «Бердяуш», занимавшуюся производством щебня и поставлявшую его РЖД, приобрел сын генпрокурора России Артем Чайка. Он провел в компании аудит и заявил о растрате почти 140 млн рублей. Обвиняемые в растрате топм-менеджеры заявили, что дело появилось из-за нежелания Артема Чайки платить за приобретенный актив. Тем не менее, суд приговорил бывшего гендиректора НК «Бердяуш» Дмитрия Супруна к 4 годам лишения свободы, Екатерину Краснихину, сменившую Супруна на посту гендиректора, – к 6 годам, экономиста Елену Дорожевич – к 6,5 (прокуратура запрашивала для них четыре, восемь и девять лет колонии соответственно). Суд не предоставил Краснихиной отсрочку приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста (сейчас ему полтора года), и ее взяли под стражу в зале суда.

Вес трое осуждены по ч. 4 ст. 160 УК – «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой». Руководителем и организатором преступления суд признал Сергея Вильшенко (сына экс-начальника отдела ФСБ в Златоусте), который на момент «хищения вверенного имущества» контролировал предприятие и, согласно логике следствия и суда, похитил 139,9 млн руб. у самого себя, отмечает «Новая газета», напоминая, что Вильшенко продал НК «Бердяуш» Артему Чайке за 80 миллионов долларов в феврале 2014 года, но срока окончательных расчетов по сделке исткал в июле 2017-го. К этому моменту уголовному делу уже дали ход.

В Челябинской области дело НК «Бердяуш» всплывало в связи с делом депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого вместе с тещей Маргаритой Бутаковой обвиняют в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Речь идет об «откате» в размере 3,4 миллиарда рублей с госконтрактов на строительство и ремонт автомобильных дорог.

В феврале текущего года Бутакова обратилась с открытым письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором заявила об «изощренной афере, придуманной для того, чтобы освободить от уголовной ответственности воров и мошенников», виновных в многомиллиардных хищениях из бюджета». По словам Бутаковой, обвинение в отношении нее и зятя выдвинуто исключительно для того, чтобы переложить на них вину бизнесменов Сергея Вильшенко, Алексея Башаева и Константина Овчинникова: именно их в 2014 году их обвинили во взяточничестве, но потом статьи переквалифицировали и дела закрыли за истечением срока давности и ввиду отсутствия состава преступления. Напомним, что, помимо НК «Бердяуш» Сергей Вильшенко и его помощница Екатерина Краснихина являлись бенефициарами ЗАО «Южуралавтобан». До 2016 года эта компания получала практически все контракты на содержание дорог Челябинской области, а 15 августа 2018 года была объявлена банкротом (с иском о признании несостоятельной выступила сама компания. «Южуралавтобан» остался должен кредиторам более 391 миллиона рублей, а задолженность по налогам превысила 1,2 миллиарда). С 2016 года миллиардные контракты на ремонт и содержание дорог начала получать компания «Южуралмост», 30% акций которой принадлежали «Южуралавтобану», еще часть – лично Сергею Вильшенко. К концу 2018 года компания обслуживала не менее 95% всех южноуральских дорог, ежегодно получая только из бюджета Челябинска около 1 млрд рублей.

В мае 2017 года Вильшенко неожиданно завещал свою долю уроженке Магнитогорска Татьяне Солончак. Аналогичное завещание составила и Краснихина. О самой Солончак известно немного: у нее есть крупные счета в европейских банках и элитные дома в Швейцарии и Великобритании, а отцом ее ребенка зарегистрирован человек по имени Борис Александрович Дубровский.

После смерти еще совсем не старого Вильшенко (он родился в 1975 году), ей достанутся его акции в АО «Амарант» и доля (50%) в ООО «Технопарк», а также 100% остатков средств на счетах в банке «Открытие». Завещание в пользу Солончак составила и соратница Вильшенко Екатерина Краснихина: от нее останется доля (50%) в ООО «ЦКБУ-2» и опять же 100% остатков на счетах в банке «Открытие». Поскольку Краснихину посадили на 6 лет, а Вильшенко находится за границей на нелегальном положении, суммы на этих счетах в ближайшие годы вряд ли уменьшатся.

Москва, Игорь Юров

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