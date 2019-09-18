Приятные партнеры экс-мэра Челябинска идут под суд

В Магнитогорске передали в cуд уголовное дело бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан» Ивана Святелика. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, по версии следствия генеральный директор ЗАО «Южуралавтобан» в 2013-2014 годах включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по фактически неосуществленным сделкам с двумя коммерческими организациями. В результате общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость превысила 803 млн рублей.

Напомним, ЗАО «Южуралавтобан» убирало челябинские дороги два года подряд – в 2014 и в 2015 годах – и вызывавшее массу нареканий со стороны горожан и надзорных ведомств. Накануне 2016 года муниципальный контракт на содержание дорог в Челябинске стоимостью 980 миллионов рублей выиграло ЗАО «Южуралмост». При этом «Южуралавтобан» являлся одним из учредителей «Южуралмоста». Тогда глава города Евгений Тефтелев заявил: «Название сменилось, а люди остались те, с которыми нам приятно работать». В августе 2018 года арбитражный суд Челябинской области признал ЗАО «Южуралавтобан» банкротом.

А через пару недель ФАС России возбудила дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог Челябинской области. Ответчиками выступали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост».

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 18.09.19

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