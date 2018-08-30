ФАС России обвинило южноуральских чиновников в сговоре с коммерческой структурой

ФАС России возбудила дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог Челябинской области. Ответчиками выступают губернатор Челябинской области, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост».

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Во всех победителем стало АО «Южуралмост». «Лоты при проведении аукционов на протяжении длительного времени укрупнялись с целью ограничения конкуренции, а заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством о контрактной системе. Кроме того, ряд контрактов был заключен, несмотря на имеющееся предписание антимонопольного органа», – отмечают в УФАС.

В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1,5%, а победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения.

«Декартелизация сферы дорожного строительства – одно из поручений президента России, закрепленных в Национальном плане развития конкуренции. Федеральная антимонопольная служба при поддержке правоохранительных органов методично и последовательно работает над реализацией этого поручения. ФАС России и ее территориальными органами возбуждено более сотни антимонопольных дел о картелях и иных антиконкурентных соглашениях в сфере дорожного строительства. Деятельность картелей охватила 64 субъекта Российской Федерации, незаконно полученные доходы «дорожных» картелей составляют сотни миллиардов рублей», – заявил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

«Сфера дорожного строительства в Челябинской области в течение последних нескольких лет была объектом пристального внимания антимонопольной службы. Получив доказательства заключения антиконкурентного соглашения как причины монополизации на указанном рынке, ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», – сообщил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Напомним, южнуральский миндортранс уже попадал в поле зрения ФАС из-за слабости к «Южуралмосту»: было возбуждено дело о нарушении при проведении госзакупок на содержание дорог и мостов региона на сумму свыше 16,5 миллиардов рублей. При проведении закупки региональный миндортранс объединил в один лот выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на территориях, расположенных в разных районах Челябинской области, а также работы по содержанию автомобильных дорог, озеленению, содержанию улично-дорожной сети, противопаводковые мероприятия, ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней и селевых потоков, другие противооползневые мероприятия, техническое обслуживание и ремонт систем телемеханического управления и иного, в том числе силового, электрооборудования.

В антимонопольной службе посчитали, что объединение в одной госзакупки не связанных между собою видов работ, а также необоснованное укрупнение лота лишило потенциальных претендентов возможности принять участие в торгах, что привело к ограничению конкуренции. 6 февраля нынешнего года ФАС отменила результаты торгов и предписала провести новый аукцион. Однако чиновники и не подумали выполнять предписание антимонопольщиков. 26 февраля ФАС повторно выдало предписание миндортрансу «аннулировать определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Челябинской области». В случае неисполнения предписания чиновникам грозит штраф.

Впрочем, даже штрафы их не пугают. Об этом свидетельствует история с контрактом на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах Челябинской области. Начальная цена закупки, проведенной в 2017 году, составила 554 миллионов рублей. В итоге, отклонив конкурсную заявку одного из участников торгов, миндортранс объявил победителем оставшееся единственным участником АО «Южуралмост». Антимонопольная служба отменила результаты торгов, однако чиновники все равно заключили контрактом с «Южуралмостом», проигнорировав предписание.

За это УФАС оштрафовало каждого из членов аукционной комиссии на 30 тысяч за нарушение закона о контрактной системе и на 50 тысяч рублей каждого – за неисполнение предписания.

Но и штрафы они платить отказались. В итоге мировой судья привлек их к административной ответственности.

Благоволят к «Южуралмосту» и в администрации Челябинска: компания получает практически все контракты на ремонт, содержание и уборку дорог. Сразу после прихода в мэрию магнитогорца Евгения Тефтелева главным уборщиком городских магистралей стала магнитогорская компания «Южуралавтобан». В течение двух лет эта фирма получила массу нареканий со стороны горожан и надзорных ведомств, а потом учредила «Южуралмост», который снова начал получать муниципальные контракты.

Мэр Тефтелев тогда так прокомментировал ситуацию: «Название сменилось, а люди остались те, с которыми нам приятно работать».

Москва, Игорь Юров

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