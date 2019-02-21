Новый поворот: в деле депутата Госдумы Вадима Белоусова появились интересные факты

Дело депутата Госдумы Вадима Белоусова приобрело неожиданный поворот.

Напомним, в июне 2017 года следователи Главного следственного управления СКР предъявили обвинения ранее задержанным директору московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Речь идет об «откате» в размере 3,4 миллиарда рублей с госконтрактов на строительство и ремонт автомобильных дорог. Впоследствии обвинение переформулировали: Бутакову и Чуркина обвинили не в посредничестве, а в непосредственном получении денег. Их дела выделены в отдельное производство.

Сейчас Белоусов ходит на допросы, и, как полагают наблюдатели, нужен следствию, чтобы получить показания на экс-губернатора. Сам Белоусов утверждают, что его оговорили и к «делу о дорожных миллиардах» он отношения не имеет.

Генпрокуратура РФ просила Госдуму лишить г-на Белоусова депутатской неприкосновенности еще в июне 2018 года, но добиться этого смогла лишь спустя полгода, в декабре.

С новой силой скандал разгорелся в феврале, когда Маргарита Бутакова обратилась с открытым письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором заявила об «изощренной афере, придуманной для того, чтобы освободить от уголовной ответственности воров и мошенников», виновных в многомиллиардных хищениях из бюджета». По словам Бутаковой, обвинение в отношении нее и зятя выдвинуто исключительно для того, чтобы освободить от уголовной ответственности бизнесменов Сергея Вильшенко, Алексея Башаева и Константина Овчинникова. В 2014 году их обвинили во взяточничестве, но потом статьи переквалифицировали и дела закрыли за истечением срока давности и ввиду отсутствия состава преступления.

«На основании уже собранных доказательств вины Вильшенко и Башаева в хищениях следователи возбудили дело о мошенничестве. Как утверждает Бутакова, бизнесмены «разработали и выдвинули версию», согласно которой более 3 млрд рублей были не похищены ими, а переданы через нее и помощника депутата Белоусова Андрея Чуркина экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и самому Белоусову в качестве взятки», – пишут «Известия».

Напомним, Сергей Вильшенко и его помощница Екатерина Краснихина являлись бенефициарами ЗАО «Южуралавтобан». До 2016 года эта компания получала практически все контракты на содержание дорог Челябинской области, а 15 августа 2018 года была объявлена банкротом (с иском о признании несостоятельной выступила сама компания. «Южуралавтобан», по данным 74.ru, остался должен кредиторам более 391 миллиона рублей, а задолженность по налогам превысила 1,2 миллиарда). С 2016 года миллиардные контракты на ремонт и содержание дорог начала получать компания «Южуралмост», 30% акций которой принадлежали «Южуралавтобану», еще часть – лично Сергею Вильшенко. К концу 2018 года компания обслуживала не менее 95% всех южноуральских дорог, ежегодно получая только из бюджета Челябинска около 1 млрд рублей.

В мае 2017 года Вильшенко неожиданно завещал свою долю уроженке Магнитогорска Татьяне Солончак.

По данным СМИ, у этой дамы есть крупные счета в европейских банках и элитные дома в Швейцарии и Великобритании. Более того, после смерти еще совсем не старого Вильшенко (он родился в 1975 году), ей достанутся его акции в АО «Амарант» и доля (50%) в ООО «Технопарк», а также 100% остатков средств на счетах в банке «Открытие». Завещание в пользу Солончак составила и соратница Вильшенко Екатерина Краснихина: от нее останется доля (50%) в ООО «ЦКБУ-2» и опять же 100% остатков на счетах в банке «Открытие».

Согласно завещательным распоряжениям, которые Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина оформили в пользу Татьяны Солончак, последней были уступлены права на десятки миллионов американских долларов, полученных в качестве дивидендов от участия в дорожно-строительных компаниях в Челябинской области. Эта сумма была зачислена на подконтрольные Солончак счета в банке «Открытие». Кроме того, под видом дивидендов от указанных выше фирм она получила более 70 млн рублей, размещённых на счете в банке «СМП», – пишут «Аргументы недели». – Вдобавок ко всему этому, Татьяна Солончак имеет в собственности шесть объектов недвижимости, включая жилые дома в швейцарском Лугано и британском Лондоне, в приобретении которых ей, к слову, помогла всё та же Екатерина Краснихина».

Родственных или каких-либо других связей, объясняющих столь щедрое наследство, между Солончак и завещателями пока не нашлось. «Аргументы недели» лишь публикуют документ, согласно которому отцом дочери Солончак является человек по имени Борис Александрович Дубровский.

Любопытно, что вскоре после составления завещания в пользу Солончак, Сергей Вильшенко вместе с семьей уехал за границу, а Екатерина Краснихина проходит в качестве обвиняемой по уголовному делу о хищениях в «НК Бердяуш» (речь идёт о средствах, которые фирма получала по контрактам на поставку щебня для нужд Российских железных дорог). Вильшенко судят по этому делу заочно.

Но вернемся к завещанию. Коммерческие компании, о которых говорится в этих документах, – ООО «ТехноПарк», АО «Южуралмост» и АО «Амарант». Последняя из них входила в число бенефициарных владельцев ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ». Генеральным директором АО «Амарант» по сей день числится Геннадий Вильшенко – отец упомянутого фигуранта громких уголовных дел по экономическим статьям и бывший первый секретарь горком КПСС Златоуста, а впоследствии – начальник городского ФСБ.

Кстати, АО «Амарант» перекупил у ООО «Новатек», принадлежащего сыну губернатора Александру Дубровскому, ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), которое стало региональным оператором по обращению с ТКО, а осенью прошлого года – в разгар мусорного коллапса – вновь сменило хозяина: в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что новым собственником этой доли стало московское ООО «Ингеоком-ЭКО».

Журналисты издания «Аргументы недели» предполагают, что Татьяну Солончак, живущую сейчас в Швейцарии, используют для укрывательства активов:

«ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ» входили в группу компаний «Автобан» (ГК «Автобан») и, как мы уже сообщили, в 2011-2014 годах они получали крупные контракты на строительство, ремонт и обслуживание дорог в Челябинской области. Для этого Сергей Вильшенко, Екатерина Краснихина, вероятно, взаимодействовали с чиновниками областного министерства дорожного хозяйства и транспорта. Результатами такого взаимодействия было «укрупнение» лотов и создание преимущественных условий для ГК «Автобан» на государственных аукционах. При этом дорожные работы, предусмотренные госконтрактами, похоже, либо не проводились совсем, либо осуществлялись в меньших объёмах и с использованием более дешёвых материалов.

В ходе одного из судебных процессов была обнародована переписка Екатерины Краснихиной с министром дорожного строительства Челябинской области Дмитрием Микуликом, из которой может следовать, что именно помощницы Вильшенко разрабатывали конкурсную и проектную документацию для аукционов, в которых затем участвовали подконтрольные им фирмы. По данным Федеральной налоговой службы, в 2014-2017 годах структуры Сергея Вильшенко заключили с правительством региона более 330 государственных контрактов на общую сумму более 40 млрд. рублей. Более 200 млн долларов были выведены за границу– средства осели в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии. Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России».

В правительстве Челябинской области прокомментировали ситуацию, сообщив, что попавшие в СМИ данные, – это дискредитация и подрыв репутации действующего губернатора. «Заказчика этой кампании мы знаем», – заявили в пресс-службе губернатора, но имен, разумеется, не назвали.

Напомним, в августе ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта и компании «Южуралмост» о сговоре на торгах по ремонту дорог. Нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении 29 аукционов на общую сумму более 8 миллиардов рублей:

«Во всех 29 аукционах победило АО «Южуралмост», – сообщили в пресс-службе ФАС России. – Длительное время лоты при проведении аукционов укрупнялись для ограничения конкуренции, а заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством о контрактной системе. Кроме того, ряд контрактов был заключен, несмотря на предписание антимонопольного органа».

«У нас есть доказательства участия губернатора в антиконкурентном соглашении, – цитировало начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева 74.ru. – Оценить эти доказательства и предстоит комиссии ФАС России. За участие в антиконкурентном соглашении предусмотрена уголовная либо административная ответственность, в зависимости от тяжести наступивших последствий».

Между тем, с 2019 года обслуживанием дорог регионального и межмуниципального значения на Южном Урале должно заниматься ЗАО «Ойкумена» (генеральный директор ЗАО «Ойкумена» Лев Гниденко контролируют через посредников все то же ООО «Центр коммунального сервиса»). Компания, зарегистрированная в Москве, обошла магнитогорцев в споре за контракт в 15 миллиардов рублей, предложив меньшую цену. Однако, по данным «Новых Известий», Ойкумена никогда не занималась дорожными работами, «и потому многомиллиардный контракт перешел ... в «Южуралмост», – пишет издание. – Сейчас в этой истории разбирается Федеральная антимонопольная служба».

Челябинск, Артем Рокотов

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