Ущерб 20 млрд: Экс-губернатор Челябинской области Дубровский стал фигурантом уголовного дела

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Ущерб от его деяний, совершенных только в 2016 – 2018 годах, по данным следствия, превышает 20 млрд рублей.

Как уже сообщал «Новый День», глава Челябинской области, «внезапно» ушедший в отставку в марте текущего года, уже проходит по ряду уголовных дел. В частности, он упоминается в материалах расследования уголовного дела о создании организованного преступного сообщества, совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Но теперь в отношении него возбуждено персональное дело по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ».

Заниматься расследованием будет Следственный департамент МВД. Защищать Дубровского собирается адвокат Юрий Трунов, уже представляющий интересы еще одного южноуральского экс-губернатора, попавшего под следствие, – Михаила Юревича.

Сам Дубровский практически сразу после отставку уехал за границу и, по некоторым данным, пребывает в Швейцарии. В Челябинске о нем напоминает недостроенный конгресс-холл на берегу реки Миасс, который горожане окрестили памятником коррупции.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 11.10.19

В Челябинске сменился подозреваемый в деле о нападении на женщину в подъезде. / «Несите денежки на Поле чудес»: эксперты раскрыли особенности ранних негосударственных пенсий россиян. / Роспотребнадзор: карантин по пневмонии введен в четырех школах Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»