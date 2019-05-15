«Крылья» никому не нужны: бизнес не хочет связываться с «наследием» Дубровского (ФОТО)

«Крыльев» на берегу реки Миасс в Челябинске не будет. Даже в подрезанном виде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинской области отказались от утвержденного прежним губернатором проекта общественно-делового центра в исторической части города.

Такой вывод можно сделать из выступления представителя регионального Агентства международного сотрудничества Ирины Чирковой. «Правительству Челябинской области будут предложены дальнейшие проекты по достраиванию общественно-делового центра. Они будут связаны и с удешевлением, и с изменением конструкции. Параллельно идет поиск инвесторов и на старый проект, и на новый. Проекты должны быть основаны на работах, которые произведены в данный момент. По нашим данным, сейчас рассматривается порядка 7 проектов», – рассказала чиновница в эфире радио «Business FM Челябинск».

Между тем, застройщики не торопятся заявляться на участие в строительстве «наследия» прежнего губернатора Бориса Дубровского. И хотя сегодня должно быть закончено возведение нулевого уровня конгресс-холла, желающих подхватить эстафетную палочку до сих пор нет.

В то же время, проект продолжают преследовать неприятности: согласно результатам очередной внеплановой проверки Ростехнадзора, на стройплощадке обнаружено 13 нарушений. Так, на территорию строительной площадки допускаются посторонние, на въездах не организован контрольно-пропускной режим. Не выполнены мероприятия по геотехническому мониторингу существующих зданий и подземных коммуникаций на период строительных работ.

Кроме того, не осуществлялся входной контроль марки по водонепроницаемости и морозостойкости бетона для днища пожарного резервуара. Также характеристики применяемого для бетонирования вертикальных конструкций подвала бетона не соответствуют требованиям проектной документации.

Нарушения на стройплощадке конгресс-холла выявлялись и раньше. Так, в марте этого года специалисты Ростехнадзора заявили, что на объекте не осуществлялся государственный строительный надзор.

Напомним, общественно-деловой центр «Крылья» должен был стать ключевым объектом саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых запланировано в Челябинске в 2020 году. Изначально стоимость реализации проекта оценивалась в 9 миллиардов рублей. Однако найти инвесторов для участия в проекте власти региона так и не смогли.

Вскоре стало понятно, что построить объект к саммитам не успеют, вслед за чем растаяли надежды на получение финансирования из федерального бюджета. Несмотря на это, в прошлом году по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из региональной казны направили в капитал ХП «Конгресс-холл» 3,3 миллиарда рублей, а позднее – увеличили капитал до 7 миллиардов рублей, также из бюджета области.

Правда, оказалось, что и этих денег на завершение проекта не хватит: цена вопроса выросла вдвое и приблизилась к 20 миллиардам рублей. В начале апреля врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер признался, что не совсем понимает, зачем городу и региону такой дорогостоящий проект.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 15.05.19

Магнитогорский депутат, обвиняемый в поборах и хищениях, сбежал в Штаты. / Садоводам готовят новый сюрприз: осенью его официально представят в Госдуме. / «Нам «шашечки», или ехать?» Правительство РФ опять «мутит» с платой за отопление. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»