Подрезанные челябинские «Крылья» замораживают

Конгресс-холл «Крылья» будет законсервирован.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественно-деловой центр «Крылья» должен был стать ключевым объектом саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых запланировано в Челябинске в 2020 году. Изначально стоимость реализации проекта оценивалась в 9 миллиардов рублей. Однако найти инвесторов для участия в проекте власти региона так и не смогли.

Вскоре стало понятно, что построить объект к саммитам не успеют, вслед за чем растаяли надежды на получение финансирования из федерального бюджета. Несмотря на это, в прошлом году по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из региональной казны направили в капитал ХП «Конгресс-холл» 3,3 миллиарда рублей, а позднее – увеличили капитал до 7 миллиардов рублей, также из бюджета области.

Правда, оказалось, что и этих денег на завершение проекта не хватит: цена вопроса выросла вдвое и приблизилась к 20 миллиардам рублей. В начале апреля врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер признался, что не совсем понимает, зачем городу и региону такой дорогостоящий проект. Оказалось, что не понимает не только глава региона: работы на объекте остановились в начале осени, а в октябре со стройплощадки исчезли краны. А 8 ноября хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», занимающееся строительством «Крыльев», объявило о конкурентных переговорах на «выполнение комплекса работ по устройству защитного контура блоков А и С (это те самые это башни, которые должны были символизировать крылья, но потом проект «подрезали») от атмосферных осадков». Итоги повели 18 ноября – желающих не нашлось. Процедура была признана несостоявшейся, и теперь хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» может выбрать поставщика путем прямой закупки (у единственного поставщика).

Отметим, что горожане называют этот объект памятником коррупции.

Хотели так:

А получился банальный недострой

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.11.19

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