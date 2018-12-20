«Крыльев» не будет? Проект конгресс-холла, возводимого к саммитам ШОС и БРИКС, изменен

В проект конгресс-холла «Крылья» внесены изменения. Скорее всего, здание, возводимое к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка, будет выглядеть гораздо скромнее, чем планировалось изначально.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что масштабный конгресс-холл на набережной не успеют построить в срок, было заявлено еще в июне: на тот момент не было ни утвержденного проекта,

ни подрядчиков, ни инвесторов.

На сегодняшний день ситуация изменилась незначительно: хозпартнерство «Конгресс-холл» прекратило поиск подрядчика для производства металлоконструкции и установки каркаса здания. Инвестор тоже пока не объявился.

Госэкспертиза до сих пор не утвердила проектную документацию, а московские архитекторы внесли в проект изменения.

«Были небольшие замечания и, соответственно, внесены изменения в проект. Поэтому принято решение отменить конкурентные переговоры», – цитирует «Деловой квартал» представителя дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирину Чиркову. Сообщить о том, как изменился проект обещают после 29 декабря.

А какой был грандиозный проект

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.12.18

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