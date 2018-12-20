«Крыльев» не будет? Проект конгресс-холла, возводимого к саммитам ШОС и БРИКС, изменен

В проект конгресс-холла «Крылья» внесены изменения. Скорее всего, здание, возводимое к саммитам ШОС и БРИКС на набережной реки Миасс возле цирка, будет выглядеть гораздо скромнее, чем планировалось изначально.
Как уже сообщал «Новый День», о том, что масштабный конгресс-холл на набережной не успеют построить в срок, было заявлено еще в июне: на тот момент не было ни утвержденного проекта,
ни подрядчиков, ни инвесторов.
На сегодняшний день ситуация изменилась незначительно: хозпартнерство «Конгресс-холл» прекратило поиск подрядчика для производства металлоконструкции и установки каркаса здания. Инвестор тоже пока не объявился.
Госэкспертиза до сих пор не утвердила проектную документацию, а московские архитекторы внесли в проект изменения.
«Были небольшие замечания и, соответственно, внесены изменения в проект. Поэтому принято решение отменить конкурентные переговоры», – цитирует «Деловой квартал» представителя дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирину Чиркову. Сообщить о том, как изменился проект обещают после 29 декабря.
А какой был грандиозный проект
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 20.12.18
Путин рассказал, на сколько вырастут цены на бензин. / Танцы на останках: южноуральские депутаты предложили значительно сократить список памятников природы. / Путин о гонке вооружений и ядерной войне: «Это очень опасно. Пусть потом не пищат!». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»