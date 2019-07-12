Экс-губернатор Челябинской области «засветился» в еще одном уголовном деле

Бывший глава Южного Урала «засветился» в уголовном деле об организованном преступном сообществе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Тверской суд Москвы в четверг, 11 июля, арестовал гендиректора компании «ТТК-Транс» Геннадия Мадалинского в рамках расследования уголовного дела о создании организованного преступного сообщества, совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

Уголовное дело возбудили 18 июня, объединив его в одно производство с несколькими делами о мошенничестве и растрате, расследуемых, начиная с лета 2017 года.

Организатором преступного сообщества следователи считают сына экс-руководителя ФСБ в Златоусте Сергея Вильшенко. Как пишет РБК, членами ОПС полиция называет менеджеров компаний «НК Бердяуш», «Азия-Транс» и других, находившихся под контролем Вильшенко, – Екатерину Краснихину, Владимира Гацу, Елену Дорожевич, Евгения Матвеева и Викторию Бриль.

Геннадия Мадалинского и руководителя компании «ТТК-Групп» (стопроцентный акционер «ТТК-Транс») Михаила Соловьева задержали 9 июля по новому эпизоду дела о мошенничестве. Однако Соловьев остался в статусе свидетеля. Мадалинский же фигурирует в качестве подозреваемого по статье о мошенничестве и по статье об ОПС.

Топ-менеджер «ТТК-Транс» подозревается в завышении тарифов на перевозку щебня по двум контрактам Центральной дирекции по ремонту пути в 2012 году. При этом следователи считают, что компания гарантированно выиграла тендеры. Иначе и быть не могло, уверены они. Ведь конкурсную документацию на закупку для РЖД составляло ООО «Логистический центр» (по данным СПАРК, учредителем фирмы является «ТТК-Транс»).

Получив подряд, компания оформила перевозку щебня так, что по документам перевозились не одна крупная партия щебня, а много мелких. В итоге расходы на транспортировку якобы выросли. Впоследствии прибыль вывели через номинальные компании, в том числе в пользу Вильшенко, считают следователи. Геннадий Мадалинский обвинение отрицает, заявляя, что не подконтролен Вильшенко.

При этом, по данным РБК, в материалах дела об ОПС упоминается бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский. У экс-главы Южного Урала много пересечений с Сергеем Вильшенко.

Как уже сообщал «Новый День», Федеральная антимонопольная служба обвинила Дубровского в организации картельного сговора. В материалах, переданных ведомством в правоохранительные органы, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 178 (Ограничение конкуренции), 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 286 (Превышение должностных полномочий) и 290 (Получение взятки). Дубровский оспорил решение ФАС по дорожным контрактам с «Южуралмостом», подав 21 июня иск в Арбитражный суд Москвы. Первое заседание назначено на 8 августа.

Между тем, известно, что акционером АО «Южуралмост» является Сергей Вильшенко. А Екатерина Краснихина (еще один фигурант дела об ОПС) работала заместителем директора по правовым вопросам в московском филиале компании. Более того, по данным РБК, именно она в ноябре 2016 года по доверенности сняла с банковского счета Вильшенко 34 миллионов рублей, зачислила их на свой счет и по договору займа перечислила ЗАО «Виста». А 30 января все того же 2016 года владельцем 90% акций «Висты» стал Борис Дубровский, тут же передав их в доверительное управление.

Но самое интересное, что в мае 2017 года в один и тот же день Краснихина и Вильшенко оформили на некое физлицо завещания. Краснихина включила в свое завещание деньги на двух счетах в банке «Открытие» и принадлежащие ей 50% компании «ЦКБУ-2». Вильшенко – деньги на трех счетах в банке «Открытие», свои доли в АО «Южуралмост», в компаниях «Амарант» (стопроцентный акционер «Азия-транс») и «Технопарк».

В ФАС считают, что таинственным наследником было лицо из окружения Дубровского, организацией выезда за границу которого занималась Краснихина. Источник РБК, близкий к правительству региона, рассказал, что речь может идти о Татьяне Солончак, которую ряд СМИ называют гражданской женой Дубровского и матерью его ребенка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.19

В Челябинске отменили трамвай №6. / Жительница Екатеринбурга погибла от удара молнии, отдыхая на челябинском озере. / В Челябинске с недостроенного здания упал ребенок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»