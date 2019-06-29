Экс-губернатор Челябинской области может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом еще одного уголовного дела.

Как уже сообщал «Новый День», Федеральная антимонопольная служба обвинила Дубровского в организации картельного сговора. В материалах, переданных ведомством в правоохранительные органы, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 178 (Ограничение конкуренции), 285 (Злоупотребление должностными полномочиями ), 286 (Превышение должностных полномочий) и 290 (Получение взятки). Дубровский оспорил решение ФАС по дорожным контрактам с «Южуралмостом», подав 21 июня иск в Арбитражный суд Москвы. Первое заседание назначено на 8 августа.

Однако стало известно, что налоговая инспекция начала внеплановую проверку компаний «Синай» и «Центр коммунального сервиса»: контрагентам предприятий направлены требования сообщить всю информацию о деятельности юрлиц, аффилированных с Борисом Дубровским и его сыном Александром.

Следователи не исключают, что по результатам расследования может быть предъявлено обвинение по статье 210 (Организация преступного сообщества).

Челябинск, Артем Рокотов

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