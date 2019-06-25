Бывший южноуральский губернатор подал на антимонопольщиков в суд

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский оспорил решение ФАС по дорожным контрактам с «Южуралмостом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск Борис Дубровский подал в арбитражный суд Москвы 21 июня. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Напомним, 18 марта комиссия Федеральной антимонопольной службы установила наличие двух антиконкурентных соглашений на торгах по содержанию и ремонту дорог регионального и муниципального значения в Челябинской области.

Участниками первого антиконкурентного соглашения антимонопольщики назвали тогдашнего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост».

«Результатом его реализации стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области. Фактически с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере», – констатировала комиссия ФАС.

Также установлено антиконкурентное соглашение АО «Южуралмост» с непосредственным заказчиком торгов на выполнение ремонта автомобильных дорог региона – министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей, в которых было реализовано это соглашение. Их победителем стало АО «Южуралмост», при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.

В правительстве Челябинской области заявили, что намерены оспорить это решение ФАС в суде. Однако, на следующий день Борис Дубровский подал в отставку, а первым решением назначенного на пост главы региона Алексея Текслера была отставка министра дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Микулика.

В итоге оспаривать решение областные власти не стали. Зато с ним не согласились АО «Южуралмост», подавший иск к антимонопольщикам 13 июня (первое заседание по нему назначено на 19 августа этого года, в качестве третьего лица по иску указан Борис Дубровский), и сам бывший уже губернатор (первое заседание по иску назначено на 8 августа).

Челябинск, Виктор Елисеев

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