«Дело есть»: уголовное преследование Дубровского подтвердил руководитель федерального ведомства

Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского действительно возбуждено. Об этом заявил глава ФАС России Игорь Артемьев.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что Дубровской стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочии на прошлой неделе сообщил юрист Игорь Трунов. По его словам, ущерб от деяний бывшего главы области, совершенных только в 2016 – 2018 годах, по данным следствия, превышает 20 млрд рублей. Адвокаты Дубровского заявили, что им о возбуждении дела ничего не известно. А сын экс-губернатора назвал сообщение об уголовном деле фейком и поведал, что его отцу «все это очень неприятно».

Однако Игорь Артемьев подтвердил факт расследования в отношении Дубровского, отметив, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы России.

Челябинск, Светлана Намская

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