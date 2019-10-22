Было, но сплыло: адвокаты заявили, что дело экс-губернатора Дубровского прекращено

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области отменено. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвокатов Бориса Дубровского.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что Дубровской стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочии сообщил юрист Игорь Трунов. По его словам, ущерб от деяний бывшего главы области, совершенных только в 2016 – 2018 годах, по данным следствия, превышает 20 млрд рублей.

Адвокаты Дубровского заявили, что им о возбуждении дела ничего не известно. А сын экс-губернатора назвал сообщение об уголовном деле фейком и поведал, что его отцу «все это очень неприятно».

Теперь выяснилось, что дело по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» все же было: его возбудили в управлении по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России. А теперь в том же департаменте МВД это постановление отменили – по словам адвокатов Дубровского сегодня было получено подтверждение, что дело прекращено.

Москва, Игорь Юров

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