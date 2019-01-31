Время истекло? Москвичи отобрали у магнитогорских «жирный» контракт

На рынок дорожных работ Южного Урала пришел федеральный игрок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контролировавшая сферу дорожных работ в Челябинской области на протяжении последних лет компания «Южуралмост» из Магнитогорска впервые уступила крупный контракт стороннему игроку.

С 2019 года обслуживанием дорог регионального и межмуниципального значения на Южном Урале занимается ЗАО «Ойкумена». Компания, зарегистрированная в Москве, обошла магнитогорцев в споре за контракт в 15 миллиардов рублей, предложив меньшую цену.

Известна «Ойкумена», в первую очередь, как девелоперская компания, реализующая свои проекты в центральной части России и Сербии. Собственниками компании официально являются Андрей Бурцев и Михаил Семенов. Однако эксперты считают, что за ней может стоять мэр Москвы Сергей Собянин (вполне возможно, через бизнесмена Виктора Вексельберга).

При этом дорожная отрасль – не единственное, что интересует московскую структуру в Челябинской области. Так, по данным интернет-газеты «Znak», генеральный директор ЗАО «Ойкумена» Лев Гниденко контролируют через посредников ООО «Центр коммунального сервиса», забравший большую и наиболее платежеспособную часть рынка обращения с твердыми коммунальными отходами (компания является региональным оператором в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах).

Кроме того, ЗАО «Ойкумена» является единственным учредителем ООО «Набережные Челябинска». Фирма зарегистрирована в прошлом году. Напомним, что власти Челябинской области не раз заявляли о планах благоустройства набережной реки Миасс в региональном центре в преддверии саммитов ШОС и БРИКС, намеченных на 2020 год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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