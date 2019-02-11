«Не понимаете ничего хорошего…» Магнитогорские дорожники попали в Челябинске в опалу

Главный «дорожник» Челябинска «Южуралмост» подвергся резкой критике со стороны первого вице-мэра Натальи Котовой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема уборки снега стала основным вопросом аппаратного совещания, состоявшегося сегодня в администрации города.

Претензий было высказано много. Директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог компании АО «Южуралмост» Алексей Струговец уверял, что работа ведется в круглосуточном режиме, например, вчера в городе работал 6 колонн – подметали дороги, вывозили снег.

Именно к вывозу снега и возникли основные претензии Котовой: «Вчера по проспекту Ленина – правая сторона от Свердловского проспекта – наблюдала: машин на стоянках нет, и все завалено снежными кучами. Двое суток не вывозили – что мешает?»

«Мы подметали», – гнул свое представитель главного дорожника. «Где?» – не унималась Котова. «В разных районах», – вяло отбивался Струговец.

«Интенсивность снега не такая, чтобы вы не успевали убирать с прилегающих к основным магистралям дорог, – продолжала возмущаться первый вице-мэр. – Ленинский район: Харлова, Гагарина, в центре – Сони Кривой, Красная – везде не убрано».

Напомним, некачественная уборка улиц «Южуралмостом» и лояльность к компании со стороны мэрии стала одной из визитных карточек «правления» в Челябинске бывшего главы города Евгений Тефтелева, заявившего в ответ на многочисленные претензии, что с «этими ребятами приятно работать».

Похоже, что аналогичной точки зрения придерживается и врио главы города Владимир Елистратов, который работу дорожников критикует, но не очень. А вот первый вице-мэр Наталья Котова к магнитогорцам симпатии не испытывает: «Вы не понимаете ничего хорошего», – резко заявила она сегодня Струговцу, давая понять, что не верит в его отговорки: «Вы либо не работали, либо не в тех объемах».

И сообщила, что 12 февраля собирает совещание с участием дорожников, ГИБДД и прочих контролирующих структур, чтобы детально разобрать работу «Южуралмоста».

Напомним, магнитогорская компания «Южуралмост» ежегодно получает миллиардные контракты на уборку улиц Челябинска, и каждый год к ее работе появляется масса замечаний. Однако городские власти менять подрядчика категорически отказываются: например, на 2019 год контракт на содержание челябинских дорог опять превышает 1 млрд рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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