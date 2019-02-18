«Стыдновато»: в Челябинске так и не смогли справиться с уборкой снега

Чиновников и коммунальные службы Челябинска снова раскритиковали за неспособность убрать снег с улиц города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске устраняют лишь каждое десятое нарушение правил благоустройства, связанное с уборкой снега. Об этом заявил врио главы города Владимир Елистратов.

Чиновник раскритиковал работу районных администраций, игнорирующих, по его мнению, распоряжения мэрии. «На прошлой неделе обнаружено 92 нарушения, устранено только 10%. Еще неделю назад было 78 нарушений, из них устранили 8, – вяло возмущался Елистратов. – Так мы никогда снег не уберем. Такое впечатление, что подрядчики просто нам одолжение делают: накричали, человек пришел с лопатой, один раз снег бросил – все. Я даже не хочу сейчас говорить о поручениях, которые районные власти получили в прошлый понедельник. Мне стыдновато как-то, потому что ни одно не исполнено».

При этом размеры бедствия уже таковы, что его в полной мере ощущают первые лица города. «Мне не нужно рассказывать, что работа ведется, – заявил врио мэра. – Потому что я каждый день узнаю от дочери, как она ребенка на руках до детского сада несет. В доме все благоустроено, а заходит за угол – и берет ребенка на руки. Я спросил: почему не на коляске? А на коляске не проехать по этим снежным колдобинам!"

Интересно, что с критикой чиновник обрушился лишь на глав районов. О компании «Южуралмост» почему-то не было сказано ни слова, хотя состояние магистралей городского подчинения по-прежнему оставляет желать лучшего. По мнению горожан, чуть ли не весь массив техники подрядчика изо дня в день работает на одних и тех же участках в центре Челябинска, как будто забыв о других дорогах. Но у мэрии вопросов к компании не возникает.

Челябинск, Виктор Елисеев

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