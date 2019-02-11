Тефтелевы кучи превращаются в Елистратовские отвалы: из центра Челябинска перестали вывозить снег (ФОТО)

Пока власти Челябинска пытаются добиться от дорожников и управляющих компаний своевременной расчистки и уборки снега хотя бы с основных магистралей и внутрирайонных дорог, одна из главных достопримечательностей Челябинска – пешеходная Кировка постепенно превращается в горную гряду. Снег с этой улицы, расположенной в самом центре города, не вывозят совсем, сгребая в огромные кучи, в том числе и под окнами регионального Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снег с Кировки перестали вывозить в последних числах 2018 года: 23 декабря – перед маршем матерей – улицу почистили, но снег сгребли в кучки практически посередине центральной аллеи, да так и оставили.

23 декабря 2018 года

Выглядело так, словно это сделали специально: снежные холмики мешали участникам акции, разделяя многолюдную колонную.

С тех пор кучи только растут. И убирать их, похоже, никто не собирается.

2 февраля 2019

Возможно, таким образом мэрия готовится к новым протестам, которые могут вспыхнуть по итогам конкурса на должность главы города или из-за явного нежелания властей решать экологические проблемы. А, может быть, просто махнула рукой: как говорил теперь уже бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев, весной само растает.

Напомним, впервые «складировать» снег на Кировке начали в 2016 году. Тогда горожане прозвали скопление грязного снега «Тефтелевы кучи» и «Дубровские холмы».

21 марта 2016 года

Сейчас растущие на Кировке «горы» называют Елистратовскими отвалами.

2 февраля 2019 года

10 февраля 2019 года

Челябинск, Ульяна Белкина

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