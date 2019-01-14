Челябинцы хотят контролировать уборку города: к середине дня не почистили даже центральные магистрали (ФОТО)

К середине дня 14 января в Челябинске не смогли почистить даже центральные магистрали.

Как уже сообщал «Новый День», обычный снегопад в очередной раз вызвал в областном центре транспортный коллапс: в 8 часов утра город встал в 10-балльных пробках. Вице-мэр Владимир Алейников обещал, что после 11 часов выйдет дневная смена снегоуборочной техники.

Однако к 14:00 даже центральные магистрали по-прежнему были неубраны: нечищеными оказались и улица Российская, и улица Кирова и даже проспект Ленина.

«Видел уборщиков сегодня только раз, – рассказал один из водителей. – Несколько часов назад на улице Курчатова». «Подметальщики объявились на проспекте Ленина после 13:00, – сообщил другой. – В количестве трех штук проследовали в сторону ЧТЗ».

К уборке полосы в сторону ЮУрГУ, похоже, даже не приступали.

Глубина колеи достигает 10 см

Причина в том, что в Челябинске слишком мало уборочной техники: сегодня днем компания «Южуралмост», получившая контракт на обслуживание муниципальных дорог, обещала вывести на уборку улиц всего 7 колонн. Если каждая из них состоит из 3 подметальщиков, которых днем видели на проспекте Ленина, то убирать город придется долго. Например, в Уфе, сравнимой с Челябинской по площади и численности населения, улицы от снега убирает около 300 машин.

Учитывая, что ежемесячно на убору улиц в Челябинске из городского бюджета тратиться более 90 млн рублей, горожане предлагают сделать на сайте мэрии раздел, в котором любой житель города смог бы в онлайн-режиме наблюдать, сколько единиц техники какие улицы убирает. «С учётом прогресса, нет никаких сложностей оформить это в виде карты, на которой было видно даже где эта техника сейчас, по каким улицам уже прошлась, во сколько вышла и так далее. Будет «Южуралмост» и дальше обгаживать наши улицы или их, наконец, заменят приличной компанией, у горожан должна быть возможность контролировать траты городского бюджета на уборку города, – говорит челябинский общественник Андрей Костенко. – Это-то можем сделать? Или опять чьи-то интересы ущемим?»

14 января 2019 года, 13:49 по местному времени, проспект имени Ленина

Челябинск, Павел Зварзин, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 14.01.19

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