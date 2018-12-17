У властей Челябинска и прокуратуры появились вопросы к основному подрядчику по уборке снега

Врио мэра Челябинска Владимира Елистратова возмутили до сих пор не убранные кучи снега на дорогах города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске начали штрафовать подрядчиков, ответственных за некачественную уборку снега. Речь об этом шла на традиционном аппаратном совещании в мэрии.

Первой наказали одну из подрядных организаций, заключивших контракт на обслуживание дорог в Советском районе. По словам главы района Владислава Макарова, дорожников оштрафовали на 200 тысяч рублей, что составило 11% от суммы контракта. При этом районные власти не намерены прекращать работать с этой подрядной организацией, так как, в целом, удовлетворены качеством уборки снега: есть вопросы только по работе в поселках.

Отметим, что на этот раз у городских властей появились вопросы и к основному подрядчику – компании «Южуралмост». Если ранее врио главы города Владимир Елистратов заявлял, что претензий к подрядной организации нет, сегодня он крайне нелицеприятно высказался об их работе. Чиновника возмутило, когда директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог компании АО «Южуралмост» Алексей Струговец заявил, что работа идет в плановом режиме. Градоначальник саркастически поинтересовался, когда же компания в плановом режиме начнет вывозить кучи снега из города.

Представитель подрядчика, несколько спутавшись, заявил, что эта работа идет, составлен маршрут вывоза и определены первоочередные объекты. «Думаю, к концу недели вывезем», – сказал г-н Струговец. «А там и снова снег пойдет», – недовольно бросил врио мэра.

Возможно, причиной смены милости городских властей на гнев стали неутешительные итоги проверки деятельности чиновников мэрии в сфере зимнего содержания объектов улично-дорожной сети Челябинска.

В ходе ее было установлено, что с 26 ноября по 3 декабря управление дорожного хозяйства администрации города выдало АО «Южуралмост» 293 предписания об устранении дефектов уборки автомобильных дорог, часть которых в установленный срок выполнены не в полном объеме. «Несмотря на ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по контракту, администрацией города действенные меры по понуждению АО «Южуралмост» к исполнению его условий, надлежащей и своевременной очистке автомобильных дорог города Челябинска, не принимаются, требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) не направляются, вопрос о расторжении контракта с недобросовестным подрядчиком не решается», – констатировали в надзорном ведомстве.

Также установлено, что то же время ОГИБДД УМВД России по Челябинску выдало тому же подрядчику 17 предписаний об устранении нарушений требований ГОСТ в части содержания в зимний период дорожно-уличной сети города. Однако органом контроля меры, направленные на привлечение к административной ответственности виновных должностных лиц АО «Южуралмост», а также самой компании, не приняты. По данному факту прокурором города врио главы Челябинска, а также начальнику ОГИБДД города внесены представления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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