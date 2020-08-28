Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Белоусова и его тещи

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Государственной Думы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. «Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы получили взятку на общую сумму более 3 миллиардов рублей», – сообщили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия по ходатайству Генеральной прокуратуры получено согласие Госудумы на лишение Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск.

Как уже сообщал «Новый День», Белоусов и Бутакова виновными себя не признают. В феврале прошлого года Бутакова обратилась с открытым письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором заявила об «изощренной афере, придуманной для того, чтобы освободить от уголовной ответственности воров и мошенников», виновных в многомиллиардных хищениях из бюджета». По словам Бутаковой, обвинение в отношении нее и зятя (Белоусова) выдвинуто исключительно для того, чтобы освободить от уголовной ответственности бизнесменов Сергея Вильшенко, Алексея Башаева и Константина Овчинникова. В 2014 году их обвинили во взяточничестве, но потом статьи переквалифицировали и дела закрыли за истечением срока давности и ввиду отсутствия состава преступления. После этого письма в истории всплыло имя действующего на тот момент Бориса Дубровского, которого буквально через месяц отправили в отставку.

Челябинск, Павел Зварзин

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