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Четверг, 6 декабря 2018, 16:29 мск

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Госдума отдала уральского депутата Генпрокуратуре

Госдума лишила депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия», депутата от Челябинской области Вадима Белоусова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициатором выступила Генеральная прокуратура.

Напомним, в июне 2017 года следователи Главного следственного управления СКР предъявили обвинения ранее задержанным директору московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Речь идет об «откате» в размере 3,4 миллиарда рублей от представителей сферы строительства и ремонта автомобильных дорог за получение госконтрактов.

В последствии обвинение переформулировали: теперь Бутакову и Чуркина обвиняют не в посредничестве, а в непосредственном получении денег. Их дела выделены в отдельное производство.

Белоусов же пока является фигурантом дела Юревича и, как полагают наблюдатели, нужен следствию, чтобы получить показания на экс-губернатора.

Сам Белоусов заявляет, что его оговорили и к «делу о дорожных миллиардах» он отношения не имеет.

Генпрокуратура РФ направила в Госдуму запрос о лишении г-на Белоусова депутатской неприкосновенности еще в июне нынешнего года, на рассмотрели его только сегодня. Слушания проходили в закрытом режиме: «Вина человека никоим образом не установлена. Это только предстоит сделать, и не надо, чтобы раньше времени полоскали белье, неизвестно, грязное оно или еще не грязное», – заявил председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, депутатской этике и мандатным вопросам Отари Аршба.

Этот аргумент вместе с фактом, что закрыть обсуждение вопроса от общественности предложил спикер Вячеслав Володин, сыграли решающее значение: журналистов попросили удалиться, а членов Госдумы попросили не записывать обсуждение на телефоны.

Вопрос стоял в повестке сегодняшнего заседания 43-м, в ходе трансляции на сайте Госдумы его просто «запикали».

Только что стало известно, что ходатайство Генпрокуратуры удовлетворено: Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности, позволив правоохранительным органам проводить необходимые мероприятия в рамках уголовного преследования. Это решение поддержали 353 депутата.

Москва, Игорь Юров

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