Госдуме рекомендовали лишить депутатской неприкосновенности соратника экс-губернатора Челябинской области

В Госдуме одобрили лишение депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комиссия Государственной думы по мандатным вопросами и этике предложила лишить депутатской неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия», младшего партнера экс-губернатора Челябинской области Вадима Белоусова.

Напомним, Генпрокуратура РФ направила в Госдуму запрос о лишении г-на Белоусова депутатской неприкосновенности еще в июне нынешнего года.

Как уже сообщал «Новый День», в июне 2017 года следователи Главного следственного управления СКР предъявили обвинения ранее задержанным директору московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Речь идет об «откате» в размере 3,4 миллиарда рублей от представителей сферы строительства и ремонта автомобильных дорог за получение госконтрактов.

В последствии обвинение переформулировали: теперь в Бутакову и Чуркина обвиняют не в посредничестве, а в непосредственном получении денег. Их дела выделены в отдельное производство.

Белоусов же пока является фигурантом дела Юревича и, как полагают наблюдатели, нужен следствию, чтобы получить показания на экс-губернатора.

Сам Белоусов заявляет, что его оговорили и к «делу о дорожных миллиардах» он отношения не имеет.

Напомним, Вадим Белоусов в 1991 занял должность заместителя генерального директора ОАО «Первый хлебокомбинат». С 1997 входил в состав совета директоров ОАО «Макфа», в 2004 возглавил гендиректором ООО «УК «Макфа» и к 2010 году ему принадлежало более 9% акций «Макфы».

В октябре 2010 с помощью губернатора Челябинской области Михаила Юревича стал депутатом регионального Заксобрания, а в декабре 2011 года прошел в Госдуму по спискам партии «Единая Россия». В 2016 году продлил свой мандат, но уже в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией Справедливая Россия. Сейчас представляет в федеральном парламенте интересы Кировской области и Удмуртии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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