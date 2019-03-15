В Екатеринбурге решается вопрос об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова

Следователи ходатайствовали об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова по делу о взятке в 3,5 миллиарда рублей.

Как рассказала корреспонденту РИА «Новый День» помощник председателя Ленинского районного суда Екатеринбурга, вопрос о мере пресечения решается в эти минуты, Вадим Белоусов находится в суде. Депутата, который ранее был руководителем челябинского агрохолдинга «Макфа», обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что он замешан в деле о «дорожных миллиардах» Юревича – брал деньги за покровительство в аукционах по дорожному обслуживанию.

Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности 6 декабря. Парламентарий заявляет, что его оговорили и к «делу о дорожных миллиардах» он отношения не имеет.

Вадим Белоусов в 1991 занял должность заместителя генерального директора ОАО «Первый хлебокомбинат». С 1997 входил в состав совета директоров ОАО «Макфа», в 2004 возглавил ООО «УК «Макфа» и к 2010 году ему принадлежало более 9% акций «Макфы».

В октябре 2010-го с помощью губернатора Челябинской области Михаила Юревича стал депутатом регионального заксобрания, а в декабре 2011 года прошел в Госдуму по спискам партии «Единая Россия». В 2016 году продлил свой мандат, но уже в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Справедливая Россия». Сейчас представляет в федеральном парламенте интересы Кировской области и Удмуртии.

Екатеринбург, служба информации

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