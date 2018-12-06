Урал не отпускает: замгенпрокурора Пономарев придет в Госдуму за соратником Юревича

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев сегодня впервые выступит в Государственной думе, причем его встреча с депутатами будет касаться преступлений, совершенных на Урале, где он проработал много лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Юрий Пономарев будет добиваться, чтобы парламент лишил неприкосновенности депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова, бывшего соратника экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. У правоохранительных органов есть к депутату серьезные вопросы.

Как уже сообщал «Новый День», в июне 2017 года следователи Главного следственного управления СКР предъявили обвинения ранее задержанным директору московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Речь идет об «откате» в размере 3,4 миллиарда рублей от представителей сферы строительства и ремонта автомобильных дорог за получение госконтрактов. Впоследствии обвинение переформулировали: теперь в Бутакову и Чуркина обвиняют не в посредничестве, а в непосредственном получении денег. Их дела выделены в отдельное производство.

Белоусов же пока является фигурантом дела Юревича и, как полагают наблюдатели, нужен следствию, чтобы получить показания на экс-губернатора.

Рассмотрение вопроса о снятии с Белоусова депутатской неприкосновенности пройдет в закрытом режиме в 13 часов по московскому времени.

Москва, Екатеринбург, Челябинск, служба информации

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