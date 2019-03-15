Соратник беглого южноуральского экс-губернатора избежал ареста

Суд в Екатеринбурге не стал арестовывать Вадима Белоусова – младшего бизнес-партнера экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте депутата Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Вадима Белоусова.

Напомним, в июне 2017 года следователи Главного следственного управления СКР предъявили обвинения ранее задержанным директору московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и теще депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Речь идет об «откате» в размере 3,4 миллиарда рублей от представителей сферы строительства и ремонта автомобильных дорог за получение госконтрактов.

Впоследствии обвинение переформулировали: теперь Бутакову и Чуркина обвиняют не в посредничестве, а в непосредственном получении денег. Их дела выделены в отдельное производство.

Белоусов же пока является фигурантом дела Юревича и, как полагают наблюдатели, нужен следствию, чтобы получить показания на экс-губернатора.

Сам Белоусов заявляет, что его оговорили и к «делу о дорожных миллиардах» он отношения не имеет.

Генпрокуратура РФ направила в Госдуму запрос о лишении г-на Белоусова депутатской неприкосновенности еще в июне прошлого года, но рассмотрели его только 6 декабря. Слушания проходили в закрытом режиме.

В итоге ходатайство Генпрокуратуры удовлетворено: Вадима Белоусова лишили депутатской неприкосновенности, позволив правоохранительным органам проводить необходимые мероприятия в рамках уголовного преследования. Это решение поддержали 353 депутата.

Впрочем, как подчеркивали сегодня в ходе рассмотрения ходатайства об аресте депутата, парламентарии дали добро лишь на привлечение своего коллеги к уголовной ответственности, а никак не на арест. Видимо, судья счел их аргументацию вполне удовлетворительной и ходатайство следствия отклонил, запретив Белоусову лишь покидать пределы страны.

Челябинск, Виктор Елисеев

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