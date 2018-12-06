Госдума рассмотрит претензии Генпрокуратуры к депутату, закрывшись от СМИ: «Мы не знаем, грязное у него белье или нет»

Депутаты Государственной думы приняли решение сделать закрытым обсуждение вопроса о лишении депутатской неприкосновенности своего коллеги Вадима Белоусова, который фигурирует в уголовном деле бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым такое предложение высказал спикер Вячеслав Володин. Его горячо поддержал председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, депутатской этике и мандатным вопросам Отари Аршба. Напомним, в прошлом созыве Аршба прославился тем, что, хотя был избран в Госдуму от Свердловской области, никогда в ней не был, и даже не заметил, когда в его избирательном округе сменился губернатор. «Вопрос рассматривается по запросу генпрокуратуры. Из гуманных соображений я хотел бы поблагодарить Вячеслава Викторовича, за то что вы первым высказали эту идею – надо закрыть заседание, так как вина человека никоим образом не установлена. Это только предстоит сделать, и не надо, чтобы раньше времени полоскали белье, неизвестно, грязное оно или еще не грязное», – заявил единоросс.

Сам Володин отметил, что отлично понимает: для журналистского сообщества это – потеря информационной повестки. «Но, коллеги, мы должны исходить из того, что для нас важна суть и важно принять то решение, которое будет правильным и обоснованным. А в этом плане работа на видеокамеры будет мешать», – заявил он. Самому Белоусову Володин предложил после заседания провести брифинг, но пояснения собственно замгенпрокурору Юрию Пономареву дать опять-таки в закрытом режиме: «Он (Белоусов) может выйти из зала и свою позицию заявить. Но мы должны принимать решение все вместе. Решение вопроса не должно превращаться в пиар. Это может коснуться любого. Но есть аргументы, которые человеку легче доводить до сведения зала, не оглядываясь на все эти балконы и не занимаясь пиар-акцией».

Напомним, сегодня в 13.00 по Москве заместитель генпрокурора Юрий Пономарев будет добиваться, чтобы парламент лишил неприкосновенности депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова, бывшего соратника экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. У правоохранительных органов есть к депутату серьезные вопросы. Он является фигурантом дела Юревича и, как полагают наблюдатели, нужен следствию, чтобы получить показания на экс-губернатора.

Москва, Екатеринбург, Челябинск, служба информации

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