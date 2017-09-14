«Это не правильные пчелы»: челябинец предложил в Госдуме регламентировать полеты пчел

Депутат Госдумы Вадим Белоусов предложил узаконить полеты пчел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнес-партнер экс-губернатора Михаила Юревича, депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Вадим Белоусов выступил с подобным предложением в ответном слове министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, общавшемуся с думцами в ходе «правительственного часа» 13 сентября.

Рассказав о некоторых сетованиях аграриев, член парламента заметил: «В заключение хотел бы обратиться к теме пчеловодства. До сих пор эти насекомые летают, не имея закона, регламентирующего их деятельность. Два законопроекта от оппозиционных партий были отклонены Минсельхозом. Надеюсь, законодательный процесс в этой области всё-таки будет завершён, что принесёт несомненную пользу не только пчёлам, но и людям, занимающимся производством мёда. Это позволит получить больше полезной и вкусной продукции».

Почему депутата так обеспокоила «безнадзорность» пчел, не ясно. Напомним, Вадим Белоусов родился и вырос в Челябинске. И почти всю свою трудовую жизнь провел в сфере производства хлебобулочных и макаронных изделий: через 4 года после окончания вуза стал заместителем генерального директора «Первый хлебокомбинат», в 1997 году вошел в состав совета директоров ОАО «Макфа», а в 2004 был назначен на должность гендиректора УК «Макфа».

Кстати, в Госдуме прошлого созыва Вадим Белоусов представлял Челябинскую область, будучи избран от партии «Единая Россия». Однако в 2016 году он вышел из ЕР вслед за Михаилом Юревичем и в новый состав избирался уже по единому списку «справедливороссов» Удмуртии и Кировской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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